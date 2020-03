Victor Sandoval y El Dioni protagonizan un divertidísimo momento en la última edición de 'Ven a Cenar Conmigo'.

Juntos asaltaron el vestidor de Bibiana y se intercambiaron pelucas.

¡Bienvenidos al festival de humor! En eso se convirtió la última cita de 'Ven a cenar conmigo' en casa de Bibiana Fernández gracias a Victor Sandoval y El Dioni. La parejita se lo pasó pirata y nos regaló un momento único y surrealista a más no poder en el vestidor de la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' mientras ésta preparaba la cena en la cocina. Acompañados por Carmen Borrego, a la que le apasionó la esta, se colaron en la habitación que Bibiana tiene dedicada por completo a guardar su ropa, sus zapatos y ¡sus pelucas!

El Dioni vio la peluca rosa que la actriz lució durante la cena en casa del colaborador de 'Sálvame' y ahí empezó la locura al más puro estilo Mario Vaquerizo cantando su hit 'Peluquitas'. Victor Sandoval se probó el peluquín de El Dioni, eso sí dándole su propio toque de estilo y se puso unos tacones de Bibi. “Me gusta verme con el peluquín porque ya me imagino cuando me crezcan todos los injertos que me he hech0”, confesaba.

La cosa empezó a irse de madre de verdad cuando El Dioni se puso la peluca rosa de Bibiana y se vino arriba sacando su lado más femenino y, de paso, entonando la canción de 'La Loles'... sí, un sinsentido total... Que si un selfie por aquí para inmortalizar el momento, que si nos marcamos un pasadoble mientras Carmen Borrego lo graba...

La nueva pareja cómica del momento se lo pasó pirata intercambiándose las pelucas con las que ellos se veían divinos de la muerte aunque para el resto fuera “una imagen difícil de olvidar”, como bien aseguró la hermana de Terelu. Pero es que oye El Dioni estaba encantado con su nuevo look. “Se me arrebata la pestaña”, decía....

Está claro que se ha convertido ya en un episodio surrealista de la historia de la televisión que Victor Sandoval ha querido compartir en sus redes sociales colgando un momento inédito del asalto al vestidor de Bibiana. “Espero que os hayáis divertido viéndonos, tanto como nosotros nos divertimos grabándolo.”