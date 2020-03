Se añade un capítulo más a la relación de amistad entre Kiko Jiménez y Estela Grande. Después de haberse tomado ese esperado café (en la cafetería de Mediaset), los reproches han vuelto a salir a la luz ya que según la ex Diego Matamoros su amistad con Kiko ha sido la gota que ha colmado el vaso en su matrimonio y ha asegurado que esa relación no merecía tanto la pena como ella pensaba. Unas palabras que han hecho mucho daño a la pareja de Sofía Suescun y que no ha tardado en responder.

Telecinco

"Yo no te reclamo atención, estás muy equivocado. Al final yo soy la que se ha metido al barro y tú nada", explicaba Estela muy enfadada dirigiéndose a Kiko."Si yo te veo por Telecinco te saludo, eso es lo que yo quería, no esperaba nada más", decía por su parte el colaborador.

Sofía Suescun, que también estaba presente en plato de 'Mujeres y hombres y viceversa', escuchaba con atención la conversación entre su pareja y la que fuera su apoyo en la casa de Guadalix."Te veo tan achantado ahora...", aseguraba Estela ya que según ella, Kiko Jiménez ha hecho todas las cosas en un momento le echó en cara a ella.



Telecinco

El ex de Gloria Camila asegura que para él no había problemas ni diferencias entre ellos, ya que por su parte, él cumplió la promesa de tomarse un café juntos. Sin embargo, a Estela este gesto no le ha parecido suficiente y en reiteradas ocasiones ha asegurado que ella ha dado mucho más por la relación que él. Ahora, la modelo se arrepiente de haber dado tantas oportunidades a su amistad con Kiko ya que ha sido lo que más ha perjudicado su relación con Diego Matamoros y, después de este encontronazo, parece que no le va a conceder ni una más.