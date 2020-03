Tras varios días metidas en casa, muchas personas están intentado ya no volverse locas, y eso que la cosa no ha hecho más que empezar, como quien dice. La soledad en unos casos y demasiada compañía en otros está haciendo mella ya en muchos que sólo piensan en el día en el que podrán volver a salir a la calle... pero el encierro parece que no va con todos, y es que aún a día de hoy ¡queda gente que se pasa la cuarentena impuesta por el coronavirus por el arco del triunfo! Pues sí, queda gente así, y buena cuenta de ello ha dado en su cuenta de Instagram el humorista Ángel Garó.

El ex gran hermano VIP, que vive en Málaga, sabemos que tiene un carácter importante, y no pudo reprimir sus ganas de echar cuatro gritos por el balcón a unos turistas que paseaban, como quien no quiere la cosa, tan tranquilos por la calle, a los que, por cierto, mandó a su casa en un perfecto inglés chapurreado (ver para creer). Aún así, parece que en alguno, como el del siguiente vídeo, hizo efecto, que rápidamente, y sin mediar palabra, empezó a caminar (esperamos que en dirección a su casa/hotel, claro):

"Él se va, con sus cojones... pero el hombre ha sido muy amable, porque mira cómo se va a tomar por culo", explicaba con todo su desparpajo en Instagram. No tan majas fueron otras dos turistas inglesas que, sin embargo, se encararon con Ángel y no le hicieron ni caso, ya que siguieron tranquilamente su camino hacia Dios sabe dónde. ¡Con lo fácil que es quedarse cada uno en su casita para evitar la propagación del virus...!