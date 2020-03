Así lleva Raquel Revuelta el confinamiento por el coronavirus.

por el coronavirus. La empresaria está encantada con su participación en 'Aguja flamenca'.

La sevillana organiza desde hace 26 años el Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) y el año pasado escribió el libro 'Flamenca', en el que habla de la moda del sur. Por ese motivo, Raquel forma parte, junto a Mario Niebla del Toro y Juana Martín, del jurado de 'Aguja flamenca' (Canal Sur), programa presentado por Esther Arroyo. Ahora, claro, han parado por culpa del Covid-19.

¿Qué busca el programa?

En Andalucía hay mucha tradición a la costura. Buscamos nuevos talentos de la costura.

¿Te hubiera gustado presentar el concurso?

No sé. Me siento capacitada para las dos labores. Me encanta cómo lo hace Esther y la quiero mucho, somos muy amigas.

"Echo mucho de menos a Luis con esta cuarentena"

Estás enamorada de Luis. ¿Hay boda a la vista?

Ahora no son buenos momentos para celebraciones...

¿Te gustaría que te lo pidiese?

Si me lo preguntas hace tres años te hubiera dado un no rotundo. Ahora tengo dudas.

¿Por qué?



Ya me casé una vez y entiendo que el matrimonio no es solo lo que implica una pareja, también proyectos vitales, como formar una familia y crear un hogar. Ahora no tiene mucho sentido casarse con esa concepción que tenía.

Con la cuarentena, ¿cómo lo estáis pasando?, porque no vivís juntos.

¡Benditos adelantos tecnológicos! Le echo de menos. Gracias a las redes sociales, si no otro gallo cantaría...

"Mi prioridad en la vida son mis hijos y quiero su bienestar"

Te llevas muy bien con Lourdes Montes, ¿cómo ves que su hermana, Sibi, salga con tu ex, 'El Tato'?

Me es indiferente. Les conozco a los dos mucho y les deseo lo mejor a los dos.

Estas últimas semanas no han sido fáciles por la muerte de tu exmarido, Miguel Ángel Jiménez, ¿de dónde has sacado las fuerzas?

Soy madre de tres hijos por encima de todo. Mi prioridad en mi vida son ellos y quiero su bienestar. Toda la fuerza la saco de ellos.

Tres años juntos

Raquel y Luis García Bahamonde se conocieron en 2017. La modelo y empresaria salía de una relación con Raúl Gracia, 'El Tato'. Lo de la Miss España 1989 y el presidente de Abbott España fue un auténtico flechazo. Su relación se afianza cada día más, y cuando están juntos en público se puede ver la química que hay entre ellos. Raquel es madre de tres hijos, Claudia (25), Miguel Ángel (22) y Nicolás (18), fruto de su matrimonio con el recién fallecido Miguel Ángel Jiménez. Por su parte, Luis tiene también una hija de una relación anterior.