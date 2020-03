Marta López y Alfonso Merlo llevan juntos al menos cinco meses.

llevan juntos al menos cinco meses. El periodista sorprendió a su chica por su cumpleaños a principios de año.



Fue a mediados de noviembre de 2019 cuando saltaba la noticia: Diez Minutos publicaba en exclusiva que Marta López y Alfonso Merlos estaban juntos. Una pareja totalmente inesperada que se había conocido gracias a su trabajo en televisión. La ex concursante de ‘Gran Hermano’ venía de una relación de siete años con el empresario extremeño Javier Fernández, padre de su hijo pequeño, Javi, que nació en mayo de 2014. Antes, estuvo casada con el ex futbolista Jorge Cabeza, del que se separó en 2013 y con el que tiene otros dos niños, Jorge y Hugo, de doce y diez años.

Instagram Marta López

Su historia de amor parece ir viento en popa y ya se los ha visto juntos en más ocasiones. Incluso bromearon sobre su noviazgo en 'Ya es mediodía' el programa de Telecinco en el que ambos colaboran. Hace unos días, acudieron a un concierto y fue allí donde ‘Jaleos’, del diario ‘El Español’, pudo hablar con la tertuliana. Con la sonrisa en la boca en cuanto se nombra a su actual pareja, Marta López contó que están “muy bien, muy a gusto.” Y afirmó: “Estoy supercontenta”.

Al ser preguntada por sus hijos, comentó: “Los niños casi que no lo conocen, todavía no”. Eso sí, puntualiza: “Saben que mamá tiene un amigo pero... una cosa soy yo y otra cosa son los niños, no quiero meter a nadie en mi casa hasta que las cosas vayan bien. Va en serio, pero no tengo ninguna prisa.”

Agencias



Y siguió hablando de los suyos con ‘Jaleos’: “Mis hijos no conocen novios de mamá ni cosas de ésas, aunque es inevitable que la gente les diga cosas, que mi ex suegra les enseñe las revistas, aunque cuando pasan esas cosas yo les digo que es un amigo de mamá”.



La situación podría haberle resultado incómoda, pero a sus 45 años se lo toma con filosofía y humor. Se nota que Marta López atraviesa uno de los momentos más felices de su vida . “No creo que lo haya hecho con maldad, pero me dijo el niño: “La yaya me ha enseñado la revista”. Y dije yo: “Mira qué maja, ¡qué simpática!”, remató en ‘El Español’.

Las primeras fotos juntos

Agencias

La pareja fue sorprendida cuando salía a comer a un restaurante de las afueras de Madrid, hace más de cuatro meses. Una exclusiva de ‘Diez Minutos’ que explicaba lo que por entonces ella decía en IG: “Te levantas un día y no sabes muy bien cómo tu vida ha cambiado. Todo es raro pero… la vida es maravillosa y hay que vivirla”. Y aunque Marta dice que sus hijos no conocen a Alfonso en calidad de novio de mamá, al menos uno de sus tres niños le ha visto, cuando le recogieron del fútbol tras su almuerzo de enamorados.

Ya es mediodía, su amuleto

Instagram Cristina Cifuentes

Al parecer, Marta y Alfonso se conocieron en 'Ya es mediodía' el programa de Sonsoles Ónega. Ella participa en el ‘Fresh’, el apartado de entretenimiento en el que también colabora Isabel Rábago, y él en la tertulia política que ocupa la primera parte del magazine matinal. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también interviene aquí.