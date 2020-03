Paula Echevarría adicta a las naranjas por su alto contenido en vitamina C.

adicta a las naranjas por La asturiana predica con el ejemplo y se encierra en casa.



Paula Echevarría vive, como el resto de los mortales, encerrada en su casa de Madrid por culpa del coronavirus y del estado de alarma en el que se encuentra nuestro país desde el pasado sábado 14 de marzo. La actriz se encuentra confinada junto a su chico, Miguel Torres, y su hija Daniella hasta nueva orden. Y, como todo hijo de vecino, sigue a rajatabla todas las recomendaciones oficiales del Gobierno y, para dar ejemplo, solo sale de su casa para hacer la compra, tal y como aconsejan las autoridades. ¡Bien por Paula!

¿Adivináis que contenía la cesta de la compra de la asturiana? Fabada de su tierra, frutas y verduras, ternera asturiana... Todas esas cosas nos hacen la boca agua, y seguro que algo de eso llevaba, pero lo que la actriz se llevó del supermercado por bolsas fueron... ¡naranjas valencianas!

Vestida con ropa de deporte y con una gorra, Paula acudió a un supermercado cercano a su casa de las afueras de Madrid. Agencias

No solo porque le gusta el zumo de naranja, sin duda una manera sanísima de empezar el día con un buen 'chute' de vitamina C, sino que curiosamente antes de recluirse por culpa de esta pandemia, la actriz se sometió a un tratamiento médico-estético de vitamina C y ozono. ¿Para qué os preguntaréis? La explicación es muy sencilla: para reforzar sus defensas por miedo al contagio, como ella misma publicó en su Instagram. "No evita el virus, pero en caso de contraerlo, los efectos no son tan fuertes por la ‘resistencia’ de la vitamina C y el ozono", comentaba.



Y para seguir ‘vitaminándose’, en su última compra, Paula regresó a casa cargada de varios kilos de naranjas. Recuerda que la vitamina C, que puedes encontrar no solo en las naranjas sino también en mandarinas, limones, pomelos, piñas..., es muy buena para fortalecer el sistema inmunológico. ¿A qué estás esperando para copiar a Paula y 'vitaminarte'?