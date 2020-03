Durante esta semana, los concursantes de 'Supervivientes 2020' fueron informados del estado de alarma que está viviendo nuestro país por culpa del coronavirus. Tras conocer toda la información, pudieron escuchar unas palabras de sus familiares para tranquilizarles sobre esta situación. Sin embargo, Rocío Flores no se quedó tranquila y es que la nieta de Rocío Jurado echó de menos unas palabras de aliento de su madre, Rocío Carrasco, a quien reprochó que no le enviará ningún mensaje. Una situación que aunque le ha hecho ganar 'haters' que no la entienden y la tachan de querer llamar la atención y victimizarse, también le ha hecho ganar numerosos apoyos, hasta en los platós.



telecinco

Julián Requena, uno de los tentadores más polémicos de 'La isla de las tentaciones', se ha unido a su equipo y ha mostrado públicamente todo su apoyo a Rocío Flores a través de sus 'stories' de Instagram: "Por experiencia, me da una tristeza tremenda, empatizo mucho con ella. La entiendo perfectamente, no entiendo como una madre puede desentenderse de un hijo con esa frialdad y esa facilidad. Un hijo es lo más grande que te entrega la vida y lo tienes una vez en la vida. Tienes que vivirlo, cuidarlo y regarlo siempre como a una planta para que nunca deje de crecer. Que mal me parece por esa mujer que no es capaz ni de decirle a su hija estoy bien. Rocío Flores tiene corazón de oro", dijo el valenciano.

Y es que Julián ha vivido una historia muy dolorosa con su madre. Cuando tan solo era un bebé de 13 meses, su madre tuvo un ataque de histeria que no supo controlar y lo arrojó por la ventana. El pequeño rebotó en el techo de una furgoneta y un vecino lo cogió al vuelo.