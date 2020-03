Ferre se enfrenta duramente a José Antonio Avilés.

José Antonio Avilés vuelve a sacar el pacto entre los chicos.

Y es que el periodista no ha dudado en acusar a Ferre de ser el instigador de toda esta trama. Una acusación que, como era de esperar, no le ha gustado nada al ex participante de 'Super Shore'.

´Telecinco

"Yo sé lo que escuche y no me he inventado nada", aseguró Avilés. "Es mentira todo lo que dice. Creo que tiene buen fondo pero tiene muy mal hablar y está cuchicheando siempre", contestó Ferre. "Yo te voy a decir una cosa, yo ni cuchicheo ni digo nada, yo prefiero a la gente que venga de frente, Ferre uno de ellos", afirmó el colaborador de televisión.

Telecinco

"Te tiene calado todo el mundo", le dijo Ferre, muy dolido por las palabras del periodista. "Calado te tienes a ti Yo a este señor le tenía que aguantar criticando a muchos de los compañeros de la primera playa de los siervos, y me callé, y era Rocío. Este señor, el que va diciendo que es buena persona, es el que trama con Nyno, y no digo que sea", concluyó el comunicados, muy enfadado por este tema.