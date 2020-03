La realidad tras el coronavirus: así vive la pandemia Aurah Ruiz con un hijo enfermo

Estar encerrado en casa sin apenas ver la luz del sol es capaz de volver loco a cualquiera, y la cuarentena impuesta por la lucha contra el coronavirus está ya haciendo mella, en estos primeros días, en muchas personas. A quien más y quien menos, le ha trastocado su vida y sus rutinas, e incluso sus planes de futuro, como a Anabel Pantoja, pero sin duda, quienes peor lo están pasando en sus casas son aquellos que tienen que tener especial cuidado, como Aurah Ruiz, ya que su hijo, Nyan, tiene patologías que pueden desencadenar el caos en él y en su familia.

Aurah ha dedicado su último vídeo de MTMad a hablar de cómo lo está viviendo ella, y no es muy halagüeño: está "cagada de miedo", y ya no sólo por su hijo, sino por sus padres, que son sanitarios, y son precisamente los únicos que le pueden ayudar con el pequeño cuando ella tiene que dormir, ya que Nyan necesita ser vigilado las 24 horas del día por sus hipoglucemias: "Esto me ha afectado muchísimo, porque yo dependía de llevar a mi hijo a casa de mis padres, yo hago el día, mi madre la noche… y así. Además, tengo una amiga enfermera, que la tengo contratada, y ella también hace algunas noches, yo hago otras… y así vamos rotando todos. ¿Qué ha pasado? Que con el encierro, me he visto en la obligación de pararla a ella, ya no hace todas las noches que tenía que hacer, es casi imposible el desplazamiento… y yo encima vivo sola".

La situación de Aurah es prácticamente límite, porque nadie puede estar despierto las 24 horas del día en continuo estado de alerta: "Es una puta locura. Si ya tener a unos niños 'normales' en casa es un caos porque no paran quietos o se aburren, imaginaos uno con estos problemas, con una máquina que le pita cada 5 minutos, que si se agobia le baja el azúcar… y además está todo el rato pidiendo calle, y yo ya no sé cómo explicarle a un niño de dos añitos y medio que no se puede".

Aurah, por tanto, está de lo más preocupada ante la que se le puede venir encima como el virus haga aparición en su familia teniendo la situación que tiene, y no lo quiere ni pensar, así que se echaba a llorar ante la cámara: "Yo, como me imagino que todas las madres, prefiero coger yo el coronavirus a que lo coja mi hijo, pero yo realmente no sé cómo le puede afectar a mi hijo con esas patologías, así que vivo cagada de miedo. Si nos dicen ‘bueno, al final todos, o casi todos, lo vamos a tener que pasar’, pues no sé cómo le puede afectar a él… y sueño un montón de historias sobre que lo voy a perder… y no quiero que pase nada. Ojalá esto se pase ya, pero nos dicen que nos preparemos para lo peor… así que no sé", comentaba muy tensa.

Al menos, quería dedicar unas bonitas palabras y un consejo para todos los que se estén enfrentando a este encierro y no lo estén llevando bien: "Yo esto ya lo viví en un hospital 10 meses y luego en ‘Gran Hermano’. Nunca voy a comparar esas situaciones con esto, pero ahí me dio para darme cuenta de si estaba haciéndolo bien en mi vida, y es lo que deberían hacer ustedes. Hay veces que nos preocupamos por cosas que realmente son chorradas: me dejó mi novio, perdí el trabajo, me salió mal un examen… cuando lo que de verdad importa es tener una buena salud tú y todos los de tu alrededor, pero no lo valoramos".