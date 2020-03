QMD! no para en este tiempo de aislamiento. Aunque sabemos que a estas alturas tendrás mil planes en la cabeza (sí, en casa podemos hacer de todo), nuestra revista quiere proponerte el mejor plan de todos: ¡nuestra compañía! Una semana más llegamos a los kioskos para traerte toda la actualidad del corazón. Rocío Flores se convierte en nuestra prota estos días. La 'superviviente' sufrió un ataque de ansiedad al conocer la situación que vivimos en España por el coronavirus y no tener noticias de su madre. "¿De verdad no sabéis nada de ella", suplicó. Y es que, aunque madre e hija lleven 7 años sin tener contacto, lo cierto es que Rocío echa mucho de menos a su madre.

Estamos seguros de que el mensaje de optimismo de Tamara Gorro tras el positivo de su marido en el test de coronavirus te encantará y servirá para darte fuerzas si tu también estás en su situación.

Además, te contamos cuáles son los planes de Belén Esteban durante esta cuarentena. Dicen que es muy probable que dentro de nueve meses suba la natalidad en España, ¿será la de Paracuellos una de las que suban la media? Los planes de Belén no son los únicos que te traemos en portada. Carlos Baute, Cristina Pedroche y Elena Tablada, entre otros muchos famosos, también nos cuentan a qué dedican su tiempo.

Tampoco te pierdas nuestra sección de moda, en la que te proponemos los mejores looks para teletrabajar. ¡Y la de belleza! Con todos los trucos 'beauty' de Emilia Clarke.