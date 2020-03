La pareja se habría dado el 'Sí, quiero' el pasado 13 de marzo

Han tenido que suspender su boda a causa del coronavirus

Emma Stone es una de las mujeres más poderosas del mundo

Fue el pasado mes de diciembre cuando la actriz Emma Stone anunció su compromiso con el guionista Dave McCary. La pareja anunciaba que se daba el 'sí, quiero' después de dos años de noviazgo. Emma y su novio compartían una fotografía de los dos abrazados y muy sonrientes con la actriz posando con su bonito anillo de compromiso en la que daban a conocer a todos sus seguidores sus intenciones de casarse. Sin embargo, ahora esas buenas noticias se han visto frustradas, ya que la ganadora del Oscar por 'La La Land' se ha visto obligada a posponer su boda con Dave McCary.

La pareja tenía previsto pasar por el altar el pasado fin de semana, concretamente la boda estaba prevista para el pasado 13 de marzo, tal y como publicaba el portal de noticias 'Page Six'. Unos planes que se han visto rotos a causa de las órdenes del presidente Donald Trump ante la epidemia del coronavirus han hecho que esto haya sido imposible, puesto que no se permiten reuniones de más de 10 personas para que este virus no se siga expandiendo.

Aún se desconoce cuando celebrará el enlace de la pareja, seguro que la actriz y el guionista buscan una nueva fecha para celebrar su amor junto a sus amigos y seres queridos. Y es que, todos estaban muy felices cuando McCary publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecía Stone junto a él mostrando un anillo en primer plano. Aunque ella es una de las actrices de Hollywood más populares y cotizadas del momento, no tiene perfiles oficiales en las redes sociales.

El anillo que lucía la actriz llamaba mucho la atención, y no es para menos pues es una pieza muy especial se trata de una 'Perla de invierno', traída directamente desde el taller de Tokio del maestro joyero Yoshinobu Kataoka.