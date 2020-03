Alaska y Mario Vaquerizo revolucionan el plató de 'Tu cara me suena'

El concursante y Alaska se convirtieron en dos grandes estrellas en la undécima gala de ‘Tu cara me suena’.

Nerea Rodríguez, ganadora de la gala, les cedió su premio.

Mario Vaquerizo no está corriendo demasiada buena suerte en 'Tu cara me suena'. Aunque es uno de los concursantes más divertidos de la edición, no ha logrado todavía hacerse con ningún primer premio, pero él no deja de divertirse. En la undécima gala quiso dar aún más, si cabe, y decidió llevarse a su mujer, Alaska, para brillar juntos sobre el escenario. La pareja se transformó en Samantha Fox y Sabrina en ‘Call me’ y la actuación no podría haber sido más divertida, sensual y pasional, a partes iguales.

Un momentazo inolvidable que el jurado de la edición quiso reconocer con un super 12, aunque no lograron con eso que Mario ganase la gala... Gracias a los votos del público fue Nerea Rodríguez quien se hizo con la victoria gracias a su interpretación de Elsa, en Frozen II.

Pero la concursante ha querido tener un bonito gesto con Mario Vaquerizo y le ha cedido su premio: "Como yo ya gané, quiero que lo decidan Alaska y Mario. Confío mucho en la opinión del jurado que les han dado un 12 y merecen dar el premio a quienes ellos quieran", declaraba, "además, está aquí Alaska, hay que aprovecharlo".



Unas palabras que provocaron un tierno mensaje de Mario a su chica: "Me salvas la vida en el día a día y me la salvas en este programa, muchas gracias". Y gracias a su compañera, Mario ha podido cumplir su sueño de donar su premio a la Fundación Chimpatía, un centro de rescate de primates.