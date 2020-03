Adara se harta y arremete contra Ivana y Hugo Sierra

Adara y Hugo pusieron fin a su relación después de que la joven se enamorase de Gianmarco Onestini en la casa de 'GH VIP 7'.

Hugo Sierra parece haber encontrado el amor en 'Supervivientes 2020' con Ivana Icardi, casualmente, "ex" de Gianmarco...

Hugo Sierra aprovechó su despedida de Ivana en 'Supervivientes' para lanzarle una indirecta a su ex, Adara Molinero, y su nuevo novio, Gianmarco Onestini: "La reflexión que hago es que las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien, les gusta el morbo, lo clandestino... y quien se de por aludido no tendrá la conciencia tranquila. Te amo, amore". Unas palabras que no han pasado desapercibidas por nadie, y mucho menos por la ganadora de 'GH VIP 7', que ha decidido contestar a sus palabras hablando en 'Sálvame': "Me llamó la atención que se acordara de mí en los momentos en que se iba su novia", ha confesado: "La que no ha querido estar con él he sido yo".

A través de las redes sociales también ha lanzado alguna que otra pullita a su ex, e incluso llegaba a decir que la superviviente (Ivana Icardi) tenía a Gianmarco como su "amor platónico": "Creo que la despechada aquí es Ivana. Su amor platónico es mi novio. No se olvida de él ni aún besando a 'otro".

Vamos, que se ha despechado a gusto con los dos... ¿Qué opinarán cuando vuelvan de Honduras y vean todo lo que se está diciendo fuera? Va a arder Troya, sin duda...

"Amo a esta chica y me interesa nuestro amor, nada más", dejó claro Hugo, aunque seguro que eso cambia cuando salgan del concurso y vengan platós y enfrentamientos... ¡La que se va a liar! Desde luego, donde no hay marcha atrás es entre Hugo y Adara.