Rocío Flores sufrió un ataque de ansiedad al no recibir noticias de su madre.

Alejandra Rubio se ha convertido en el azote de los concursantes de 'Supervivientes'.

La colaboradora ha querido dar su opinión al respecto y se ha mostrado muy crítica con la hija de Rocío Carrasco.

Alejandra Rubio ha vuelto a acudir un sábado más a 'Viva la vida' para dar su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en 'Supervivientes' y sobre los temas de actualidad de la prensa del corazón. Uno de los temas más comentados del reality han sido las lágrimas de Rocío Flores por no haber recibido noticias de su madre Rocío Carrasco, después de que ella y el resto de participantes conocieron la noticia de la implantación del estado de alarma sanitaria en España por el coronavirus.



Todos han dado su opinión su opinión al respecto, pero sin duda, la que más crítica se ha mostrado con la nieta de Rocío Jurado ha sido Alejandra Rubio. Y es que, la nieta de María Teresa Campos no tiene pelos en la lengua y si un día tiene que defenderla por algún tema lo hace, como ya sucedió en una ocasión, a pesar de que su madre Terelu Campos, su tía Carmen Borrego y su abuela María Teresa son muy amigas de Rocío Carrasco. Pero esta vez, Alejandra Rubio se ha mostrado muy crítica con Rocío Flores.

"Han pasado muchos años y han pasado muchas cosas por las que se hubiera preocupado por su madre y no lo ha hecho, y ¿que ahora monte este show para hacer tele? Puede que sea por miedo, pero yo no me creo nada", han sido sus palabras.

Unas duras palabras por parte de la colaboradora de televisión, que no han acabado ahí. Pues Alejandra considera que Rocío Carrasco no tiene por qué enviarle un mensaje a su hija porque "si Rocío está mal, su hija va a ser la primera en enterarse. Creo que es algo innecesario, aunque cuando salga de 'Supervivientes' me gustaría que hablasen, pero ahora no es el momento".

Pero Rocío Flores no ha sido la única con la que Alejandra se ha mostrado crítica. Pues ha dicho que Antonio David Flores sabe mucho sobre su exmujer porque "se ha interesado mucho" en saber sobre ella: "Siempre saca información de donde puede y se monta su peli. Hay muchas cosas que se dicen y no son verdad", asegura. ¡Toma zasca!