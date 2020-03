Alejandra Rubio ya tiene su favorito en 'Supervivientes 2020' , pero cuidado que no es la única...

, pero cuidado que no es la única... Los colaboradores de 'Viva la vida' se han mojado y han confesado a quienes no aguantan de la isla.

En 'Viva la vida' ha analizado la última hora de ‘Supervivientes 2020’ y no han dudado en mojarse sobre sus favoritos y los que no lo son tanto... Alejandra Rubio, una de las últimas incorporaciones en el programa, no dudó en confesar que no puede con Ferre: "Tiene una careta muy heavy, no me gusta nada como concursante". Y ni corta ni perezosa, ha confesado quién sí le gusta, y parece que no solo como concursante... ¡Uy, uy, que aquí hay salseo! "Tengo que decir que Barranco me encanta. Barranco hasta la muerte", decía totalmente sonrojada. Y claro sus compañeros no dudaron en insinuar que le puede gustar más que por su concurso...

"Me parece un tío leal, súper atractivo, que va de frente", y ese "super atractivo" no ha pasado desapercibido por nadie. Pero ojo, que hay otra colaboradora que también le ha echado el ojo... ¡Makoke!

Ahora las dos están solteras así que, oye, quien sabe si Albert cuando salga se fija en alguna y tenemos la nueva pareja de moda... Aunque el ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tiene novia y parecen estar muy felices, ya sabemos cómo es esto, así que no decaigáis, chicas, que quizá tengáis vuestra oportunidad.

No cabe duda de que Albert es uno de los concursantes que más pasiones está levantando, aunque en redes sociales ya hay 'team' Barranco, 'team' Jorge y 'team' Ferre, que son los favoritos (al menos físicamente)... Eso sí, el único que ha ligado en Honduras, de momento, es Hugo Sierra.