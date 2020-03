Carmen Borrego critica el paso de Rocío Flores por 'Supervivientes 2020'

Rocío Flores sufrió un ataque de ansiedad al no recibir un mensaje de su madre, Rocío Carrasco, para tranquilizarla sobre su situación en el confinamiento.

Alejandra Rubio también ha criticado a Rocío.

Rocío Flores está siendo una de las concursantes de 'Supervivientes 2020' que más está dando de qué hablar. Su relación con sus compañeros, que algunos creen que es la niña mimada de la edición, sus confesiones sobre su familia... Todo. Absolutamente todo, y claro, no solo hablan de ella en Honduras, también en los platós de televisión. En 'Viva la vida', sin ir más lejos', algunos han criticado su concurso, pero sin duda una de las más duras ha sido Carmen Borrego. La colaboradora es buena amiga de Rocío Carrasco y no ha dudado en hablar de cómo está viendo a Rocío en el 'reality'.

Ha dejado claro que "yo no la conozco para juzgar su vida, por lo tanto juzgo su concurso", y asegura que "a mi como superviviente no me gusta, es una mete mierda". ¡BOOM! ¿El motivo? Cree que está metida en todas las movidas. "En todos los líos está ella, a veces la meten y a veces se mete ella".

Telecinco

¿Qué opina sobre las lágrimas de Rocío ante la ausencia de un mensaje de su madre durante la alarma que se vive en España? Carmen asegura que "yo no voy a dudar que ella en esa situación tuviera ese sentimiento, me sorprendió, eso sí". Y ha aprovechado para dar su opinión sobre el tema: "Me hubiera gustado que aprovechase ese momento en el que se acordó de su madre para mandarle un mensaje, porque su madre la está viendo y sabe que está bien, pero ella no sabe cómo está su madre".

Y entonces ha lanzado un dardo: "Se habla solo del sufrimiento de la hija o del padre, y la madre también está sufriendo".