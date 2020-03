Nueva pelea entre Belén Rodríguez y Antonio David Flores.

La experta en realities ha vuelto a criticar a la hija de Rocío Carrasco.

La experta en realities ha vuelto a criticar duramente el concurso de Rocío Flores. Unas palabras que, como es normal, no han gustado nada al padre de la joven. Eso sí, esta vez la cosa ha llegado más lejos.

"La que saca nuevamente el tema del dinero es Rocío porque le interesa es reivindicar y transmitir al espectador y a los concursantes que es una persona importante y que gana más que nadie", comentó Belén tras ver los vídeos de 'Conexión Honduras'. "Rocío no le tiene que demostrar a los telespectadores nada. Ella tiene el caché que tiene igual que el resto de los concursantes", defendió Antonio David.

"Es un maleducado", le dijo Belén al ex de Rociíto. "Yo por no querer hablar de Rocío Flores y de ti me he quedado muchas veces en mi casa, no me toques las narices. Por una decisión voluntaria porque no me quiero juntar con gentuza como tú", concluyó la ex colaboradora de 'Sálvame', visiblemente molesta por las palabras que Flores le había dedicado minutos antes.