Hugo Sierra e Ivana Icardi viven otra noche de pasión.

Adara ha entrado en directo para comentar la historia de amor de los concursantes.



La relación de Hugo e Ivana está siendo una de las más cuestionadas de esta edición de 'Supervivientes 2020'. No obstante, los tortolitos, ajenos a todos estos comentarios, siguen viviendo su especial historia de amor en los Cayos Cochinos. Y es que en lo últimos días han subido la temperatura con una noche de pasión a la luz de la luna. Y, como era de esperar, la opinión de Adara Molinero, ex de Hugo Sierra, no ha tardado mucho en llegar. La ganadora de 'GH VIP 7' ha entrado en directo en 'Conexión Honduras' para comentar la relación de los supervivientes.

"Siendo sincera me ha dado bastante vergüenza ajena", comentó Molinero. "Es repugnante", continuó. "El sonido me da mucho asco. Me parece algo totalmente vulgar", añadió la ganadora de 'GH VIP 7'. "Pero cuándo has estado tú en contra de la pasión, del amor y los sentimientos...", le planteó Jordi González a la ex azafata de vuelo.

"Me hace gracia, cuando yo estaba en Gran Hermano, Hugo se dedicó a decir que no haría ciertas cosas por nuestro hijo y ahora está haciendo cosas muchísimo peores. La verdad que no lo entiendo para nada. Esta actitud me parece fea", explicó la hija de Elena Rodríguez. "No sé adonde van a llegar si lo han hecho todo, ¿a quitarse el edredón? Sin más, tanto que dijo de mí se lo tendría que aplicar", concluyó, muy contundente.