Carmen de Mairena ha muerto en un hospital barcelonés por causas naturales.

en un hospital barcelonés por causas naturales. Su descubridor y amigo, Javier Cárdenas, mostraba su tristeza por su pérdida.

Carmen de Mairena fallecía el domingo 22 de marzo de 2020 en un hospital de Barcelona por causas naturales, según se informaba en su cuenta oficial de Instagram. La popular y polifacética artista, que acababa de cumplir los 87 años de edad el 15 de marzo, se había convertido en musa de los derechos LGTBI al ser una de las pioneras del transformismo. A esta vedette y cupletitsta catalana la fama le llegó de un modo tardío al comienzo de la década de los 90 cuando se dió a conocer de la mano de Javier Cárdenas, Alfonso Arús y Javier Sardá. Con este último se conviritió en uno de los personajes más populares de la televisión gracias a su participación en 'Crónicas Marcianas' junto a personajes como el Padre Apeles.

La noticia del fallecimiento de Carmen de Mairena llegaba a través de su perfil oficial de Instagram, donde le dedicaban unas bonitas palabras: “Hoy brilla una estrella más en el firmamento, la estrella de una mujer libre, fuerte, valiente y luchadora, que ha sido y será un icono lgtbiq, dando visibilidad y luchando por los derechos del colectivo en épocas muy duras y difíciles. Carmen ya es un mito e historia de España.”

Javier Cárdenas no ha podido evitar su desolación al conocer la noticia de la muerte de Carmen de Mairena. Me quiso con locura, me lo demostró y me trataba como a un hijo...Ojalá si hay otra vida, se te reconozca aún más lo gran artista que fuiste, la increíble humanidad que tuviste y el cariño que regalabas. Te quiero Carmen”, ha expresado el comunicador en su cuenta de Twitter.

Carmen de Mairena era el nombre artístico que terminó por adoptar para sus actuaciones como cupletista y sus imitaciones de Sara Montiel o Marujita Díaz, pero al nacer en el barrio barcelonés de Sarriá recibió el nombre de Miguel Brau. Superó la represión franquista, e incluso dió con sus huesos en prisión, luchando por la libertad sexual. Su carácter valiente, descarado, polémico y divertido la llevaron a la fama e incluso participó en varias películas, la última 'Torrente 4', dirigida por Santiago Segura, rodada en 2010. ¿Recibirás los mimos homenajes póstumos que La Veneno, otra artista cuyos pasos fueron algo similares a los de Carmen?