A na María Aldón: "Mi marido que no venga".

La diseñadora no quiere que Ortega Cano vaya a visitarla justo cuando mejor ser lleva con Pavón.



La experiencia de participar en 'Supervivientes' no es para nada un camino de rosas y menos aún en esta edición en las que la condiciones climatológicas están siendo más extremas que nunca. Por eso, las visitas de los familiares a Cayos Cochinos son una de las mayores recompensas que los concursantes pueden recibir. O no... Porque hay quien en lugar de pedir que vayan a visitarlos, piden todo lo contrario. Ese es el sorprendente caso de Ana María Aldón que no quiere que su marido vaya a verla a Honduras. La diseñadora sorprendía a todos durante la última gala reaccionando con esta negativa ante la propuesta de Jordi González de que Ortega Cano fuera a visitarla.

Telecinco

Durante el último programa de 'Conexión Honduras', Jordi conectaba con los habitantes de Playa Desvalida y comentaban la noche de pasión desenfrenada entre Hugo e Ivana. El presentador se apresuró a preguntarle a Ana María Aldón que le parecería ver llegar en una barca a Ortega Cano para disfrutar junto de una romántica noche bajo las estrellas en plan Rosa Benito y Amador Mohedano. Una propuesta que la diseñadora rápidamente echó por tierra pidiendo que el torero no fuera. “Mi marido, por Dios, que no venga”, suplicó rogando con las manos.

Telecinco

Ana María Aldón enseguida quiso justificar su negativa. “Esto es muy duro, a él le pican los mosquitos, no se puede duchar, se va a rascar y lo va a pasar muy mal. Mi marido lo dejas en casa con mi niño. Mi marido que no venga”, explicó la gaditana que días antes ya se emocionó al recordar al torero. Además, la concursante reconoció que prefería que fuera a visitarla su hija Gema, en lugar de Ortega Cano.





Telecinco





Una petición de lo más polémica que continuó en plató. Gloria Camila enseguida se apresuró a zanjar las “habladurías”. “Mi padre está súper orgulloso de la mujer que tiene y de cómo lo está haciendo”, sentenció la hija del diestro. También quiso dejar muy claro que Ortega no duda de su mujer, a pesar de su buen rollo con Antonio Pavón. “No, no está celoso, está super seguro de sí mismo y de su relación”, confesó Gloria.