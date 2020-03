Enfrentarse a un positivo en el test del coronavirus no tiene por qué ser un drama, máxime cuando uno apenas tiene unos síntomas leves. Aunque a estas alturas muchos ya los reconocemos, siempre podemos tener dudas de si esa tos o esa fiebre pueden ser por culpa del COVID-19, y a una persona que muchos conocemos le está ocurriendo exactamente eso: Diego Matamoros. El joven lleva encerrado, como la mayoría de nosotros, más de una semana en su casa, pero desde hace unos días ha empezado con problemas de salud que bien podrían derivar de una infección por coronavirus...

"Todo lo que coma o beba siempre tiene el mismo sabor: a nada. No tengo mocos, pero sí tengo dolor en el pecho, tos, cansancio generalizado y de vez en cuando tengo fiebre, no muy alta (37,8ºC o 38’1ºC). Aparte, lo que también tengo son dolores musculares y anginas, aunque esto último me pasa todos los años", ha contado a sus seguidores en su último vídeo para MTMad.

A sus 33 años, y de lo más sano, no está preocupado, pero sí ha tomado medidas: "He llamado al teléfono de emergencias habilitado por la comunidad de Madrid (900 102 112) y en las próximas horas va a venir un doctor a hacerme el test del coronavirus, porque tengo varios síntomas que coinciden y puedo ser portador. Si da positivo, por tener más cuidado, no contaminar más sitios y no pegárselo a nadie. Y si da negativo, bueno, por descartar".

El problema es que sí tiene todas las papeletas de haber sido contagiado: "Uno de los colegas con los que voy a entrenar tenía los mismos síntomas y él ha dado positivo, así que es muy probable que yo también lo tenga", ha confesado, todo antes de revelar lo que peor está llevando, y no es sólo la enfermedad: "Lo que peor llevo son los dolores musculares, el cansancio y la fiebre… pero es que también estoy completamente solo, y es duro. Me hubiese gustado pasar este momento con alguien, y además esto tiene pinta de que no van a ser ni 15 días ni un mes, sino bastante más. Esto es una putada. Al menos las videollamadas grupales me están salvando la vida". ¡Mucho ánimo, Diego!