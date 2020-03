El coronavirus ha puesto a España y al mundo patas arriba, casi literalmente, y es que se está cobrando las vidas tanto de las personas infectadas como de las que se encuentran encerradas en su casa para evitar la propagación. Cuando en España ya hay más de 30.000 infectados (y subiendo), la crisis sanitaria no sólo se está cobrando vidas de personas, sino también trabajos y relaciones familiares y de pareja. Uno de estos ejemplos son la ex tronista Steisy y su novio, Pablo Pisa, a quienes la cuarentena les está saliendo cara...

Convivir es fácil cuando dos personas se ven algunas horas al día o sólo los fines de semana porque el resto del tiempo están trabajando fuera o con amigos o familiares, pero enfrentarse a un encierro de 24 horas durante lo que ya sabemos que será un mes, es duro, muy duro. y una muestra de ello ha sido su último vídeo para MTMad, en el que han recibido una llamada de uno de los productores de su canal ¡y han acabado a punto de matarse el uno al otro!

¿El motivo principal? El encuadre de la cámara. Sí, puede parecer una chorrada (y lo es), pero a estas alturas cualquier cosa ya es motivo para saltar... y encima Steisy está agobiadísima porque no para de comer: "Lo estamos llevando un poco mal… regular. Yo estoy haciendo todo lo que no se debe hacer. Rutina, gimnasio… nada, no hago nada con todas las mierdas que hemos comprado, así que lo que hago es comer, comer y comer... que voy a salir rodando. Y cuanto menos haces, menos motivado estás para hacer. Ayer me bebí una caja de cervezas yo sola, que parezco un camionero", bromeaba entre tanta tensión.

Eso sí, ambos ya tienen planes para cuando acabe la cuarentena... y son por separado: "Yo quiero irme a respirar a la montaña", respondía Pablo. "Yo irme a Granada a ver a mi sobrino", comentaba Steisy justo antes de echarse a llorar en mitad de la pelea. Vamos, que de aquí no sabemos si saldrá una ruptura, aunque no sería la primera: todos recordamos el dramón que llevó a Pablo hasta Roma y a Steisy detrás para recuperar su amor. ¡Si es que, al final, se adoran y no pueden vivir el uno sin el otro...!