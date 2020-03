Hugo Sierra reconoce que se puso botox antes de ir a 'Supervivientes'.

antes de ir a 'Supervivientes'. A sus 46 años, el uruguayo es uno de los concursantes más atractivos de esta edición.

Antes de dar comienzo la última edición de 'Supervivientes', una de las cosas que más revuelo causó entre la fiel audiencia del reality fue el casting. Y es que este año son varios los concursantes masculinos que llaman la atención por ser muy atractivos. Barranco, Ferre o el macizorro de Jorge despiertan más de un suspiro por su físico pero uno de los hombres más atractivos de Cayos Cochinos es Hugo Sierra. El ex de Adara saca unos cuantos años a sus compañeros y, sin embargo, destaca por su altura, su cuerpazo y sus facciones. A sus 46 años, el uruguayo puede presumir de un rostro estupendo, pero eso sí gracias a una pequeña ayudita estética que él no ha tenido problema en reconocer.

Telecinco

En playa Desvalida, Hugo Sierra reconocía que se había inyectado botox justo antes de comenzar su aventura en 'Supervivientes'. La responsable de esta confesión del novio de Ivana Icardi fue Yiya. La concursante andaluza comenzaba una conversación en la que salía a relucir Rocío Flores. “Tanto que Rocío decía que yo me había metido con su físico cosa que no hice en ningún momento porque me parece demasiado fácil. Ella sí hizo un comentario metiéndose con el físico de Hugo y era 'anda que Hugo no se ha metido botox'”.

Telecinco

Además, Yiya echó más leña al fuego explicando que fue Elena la que lo confirmó sonriendo “como diciendo no quiero decir pero digo”. Ante esto, Hugo se indignó por el comportamiento de su ex suegra con la que parecía haber hecho las paces. “Ella no lo puede saber, para qué siembras una historia de 'ay si te contara, si yo hablase' siempre lo mismo”, decía molesto.

Telecinco

Fue entonces cuando Hugo Sierra desveló que sí se había inyectado botox para mejorar su aspecto de cara al concurso. “Una semana antes de venir acá por eso es imposible que Elena lo sepa. Se lo conté a Antonio, a Ana María y a Ivanna obviamente. Es una cosa normal para mí, no tiene relevancia”, reconoció el ex de Adara. ¿Crees que algún otro concursante de 'Supervivientes' también se ha hecho retoques estéticos antes de ir a Honduras?