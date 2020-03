Andrea de 'La Isla de las Tentaciones' ha desvelado todo lo que se ha hecho para estar más guapa.

de 'La Isla de las Tentaciones' ha desvelado “Estoy super a favor de los retoques estéticos”, reconoce.

Si había alguien en la sala que aún pensara que la belleza principesca de Andrea de 'La Isla de las Tentaciones' era 100% natural, sentimos desilusionarle. Bueno, no lo hacemos nosotros, sino ella misma que ha relatado con todo lujo de detalles la lista al completo de los retoques y operaciones estéticas a las que se ha sometido para verse divina. La ex de Ismael, vale y de Óscar también, le da mucha importancia al aspecto físico como ya demostró al echarse a llorar en 'Viva la vida' cuando se metieron con ella. Por eso no tiene ningún problema en echar mano de una ayudita cuando considera que le hace falta.

“Estoy super a favor de los retoques estéticos siempre y cuando no se conviertan en una obsesión”, ha explicado 'La princesa que hay en mí' en su canal de Mtmad. Pero ojo que hay cosas que son mérito propio de Andrea, como su melena. “El pelo es mío, no llevo extensiones, me ha costado un año y pico sin cortarmelo”. Vale muy bien pero vamos a meternos en materia que es lo que queréis saber.

Bien pues ahí va la lista al completo empezando por lo más light.“Llevo las uñas con acrílico. Llevo las pestañas siempre porque soy muy vaga. Me puse un vial de ácido hialurónico en los labios para darles volumen”, explica. Y la cosa empieza a animarse cuando Andrea reconoce a qué retoque estético es ya casi una adicta.

“Me puse baby botox en la frente porque yo tenía la arruguita del entrecejo muy marcada. Y estoy super contenta con el baby botox, creo que ya no lo voy a poder sacar de mi vida”, confiesa Andrea.

Pero ojo que a la princesa de 'La Isla de las Tentaciones' aún le faltaba explicar el plato fuerte, el aumento de pecho que se hizo con 22 añitos. “Sólo me he operado del pecho hace tres años. Llevo 325 gramos en cada pecho detrás del músculo y me ha quedado una 90 B. Llevo la prótesis anatómica aunque me gustaba más la redonda pero como yo partía de que no tenía casi nada mi cirujano me recomendó la otra”, explica Andrea sin dejarse ni un detallito en el tintero.



Lo más fuerte es que Andrea amenaza con hacerse nuevos retoques. ”Me haría más cosas. Me gustaría hacerme algún tratamiento para la ojera porque últimamente duermo muy mal sera de todo el estres que tengo”, suelta ella así sin despeinarse. Vamos que quiere hacer lo mismo que Cristofer, el novio de Fani. Y es que ella lo tiene claro: “Para presumir hay que sufrir un poquito”.