Ivana tiene miedo por cómo se estará viendo su relación fuera del concurso.

La argentina quiere saber la opinión de su familia respecto a esta historia de amor.

No obstante, hay algo que a la argentina no se le va de la cabeza. Y es que la ex de Gianmarco Onestini está muy preocupada por cómo está viviendo su familia su relación con Sierra en la isla.

Telecinco

"Estoy actuando más inconscientemente de lo normal. Yo venía con miedo por si venía con intenciones de venganza, pero le conocí y no le hace falta", ha dicho Ivana a Yiya, en una sincera conversación en la playa. "Hay muchos tíos y pocos hombres, y Hugo es un hombre. Pero estoy preocupada porque no sé como mi familia se va a tomar mi relación con Hugo, ya que es más mayor que yo", confesó la argentina.

Telecinco

"Vine con muchos miedos a este concurso, pero lo encontré a él y se me pasó todo. De verdad, no sé cómo lo verá mi madre. Pero pienso seguir disfrutándo de esto al máximo", afirmó Ivana. "Si te ve la mitad de felicidad que te veo yo, se lo va a tomar a las mil maravillas. No tengas dudas", intentó traquilizar Yiya a la ex concursante de 'Grande Fratello'.