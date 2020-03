Rocío Flores se enfrenta a Ferre.

Fani no ha dudado en criticar las actitudes de Nyno dentro del concurso.

Las tensiones entre los concursantes de 'SV 2020' son cada vez mayores. Y es que parece que el hambre y el mal tiempo en la isla ya está pasando mucha factura a los supervivientes. Las más críticas con las actitudes de sus compañeros han sido Rocío Flores y Fani. Desde que volvieron a ser amigas las participantes del reality no dejan títere con cabeza. En esta ocasión, han sido Nyno y Ferre los damnificados de sus palabras. No obstante, esto no es nada nuevo. El enfrentamiento entre la protagonista de 'La isla de las tentaciones' y la hija de Antonio David Flores con sus dos compañeros ya es algo habitual.

Telecinco

“Cada día me doy cuenta de las estrategias de la gente, de lo falsa que es la gente que hace comentarios absurdos para ir en contra de una porque saben que les beneficia afuera”, empezó diciendo Flores. No obstante, pronto centro sus dardos contra Ferre. “El otro día me dijo que era más fuerte que yo y que no podía con él”, aseguró.

Telecinco

Fani no tardó en unirse a la conversación para criticar el comportamiento de Nyno. Y es que parece que el cantante y Estefanía no van a ser grandes amigos. “Lo que no puede hacer es ir de bueno y cada dos días que le estemos pillando por algo”, afirmó la novia de Christofer. “A mí me dijo que era una loca, una retorcida y cuando le dije que no me hablara mal, me respondió que él no había dicho nada”, relató.