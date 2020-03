Violeta y Fabio decidieron no ir a trabajar ante la posibilidad de tener coronavirus.

ante la posibilidad de tener coronavirus. La joven ha estallado ante quienes le han acusado de montajista.



Desde que el pasado domingo 22 Violeta y Fabio decidieran no acudir al debate de 'Supervivientes' por precaución ante la posibilidad de estar contagiados por el coronavirus, a la influencer le han caído palos por todas partes. La legión de haters de la colaboradora, y algún otro que debe estar muy aburrido esta cuarentena, se han dedicado a criticar a la pareja acusándolos de haberse inventado los síntomas para llamar la atención. Vale que ella está acostumbrada a las críticas pero esta vez Violeta no ha aguantado más y ha estallado en Instagram donde se ha defendido con uñas y dientes de quienes le han tachado de mentirosa.

Gtres

La novia de Fabio decidía subir un explosivo vídeo a sus stories para dejar bien claro que ella y su chico han sido responsables con su actitud y no unos montajistas. “¿Cómo puede existir gente tan asquerosa, repugnante, deleznable, lamentable? La estupidez humana no tiene límites”, comienza diciendo Violeta, que además pedía que le dejaran de tocar las narices.

Instagram Violeta Mangriñan

La ex concursante de 'Supervivientes', de lo más cabreada, ha explicado que se encuentran mejor y que sólo tuvieron síntomas leves como febrícula, tos y algo de dificultad para respirar por lo que se sienten “muy afortunados”. Violeta también ha contado que no se han hecho las pruebas del COVID-19 porque no estaban graves. “No voy a hacer el gilipollas cuando hay gente que lo necesita más”, ha dicho.

Telecinco

Violeta Mangriñan tiene la conciencia muy tranquila porque sabe que ella y Fabio han hecho es lo correcto, aún así le ha tocado defenderse. “Yo estoy convocada todos los domingos para ir a trabajar. Todos. Pero no he ido por precaución. Y yo si no voy pierdo dinero, así que no voy a ser tan tonta de perder dinero a posta para llamar la atención. Así que basta ya”, explotaba.