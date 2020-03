Habrá quien diga que la situación que estamos viviendo encerrados en nuestras casas por el ya infame coronavirus es surrealista... pero nunca se puede subestimar a los humanos, porque siempre podrán superarse. Que se lo cuenten si no a Christofer, ex concursante de 'La isla de las tentaciones', que hace bien poco ha vivido una situación que le dejó a cuadros... y no con cualquier persona, sino con un policía con mucho 'cuajo' que, al salir de Telecinco, le interceptó y le hizo vivir una de las situaciones más raras de su vida, eso seguro.

A pesar de tener que estar confinado, Christofer debe acudir con regularidad a las galas de 'Supervivientes' para defender en directo a su chica, Fani, y aunque esto no es problema para él porque, según cuenta, está todo bajo control ("en Telecinco tienen el tema del coronavirus controladísimo. Cuando entramos nos toman la temperatura para ver si tenemos fiebre, y por una décima arriba o abajo nos mandan a casa", ha comentado), sí que lo es el hecho de estar a altas horas de la noche por la calle, y es precisamente lo que pensaba que le iba a traer problemas con la ley... pero no.

Mediaset

Mientras iba en el coche de producción a su casa sobre las 3 de la mañana, la policía hizo estacionar al conductor y, tras las presentaciones y explicaciones pertinentes, el policía hizo bajar la ventanilla a Christofer... y lejos de dejarle marchar o recriminarle (o incluso multarle), le reconoció: "¡Anda, pero si tú eres el de 'Estefaníaaaa'!", gritó emocionado. El chico no sabía dónde meterse, cuando el brazo de la ley ya le estaba pidiendo hasta un selfie. "Salgo en la foto desde dentro del coche saludando. Un poco surrealista. La verdad es que fue un caso...", apunta Christofer en el vídeo de MTMad en el que lo ha revelado. ¡Menudo cuajo tienen algunos...!