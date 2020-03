Parques, rotondas y hasta desmayos: Steisy confiesa lo más fuerte que ha vivido en el sexo

Pocas cosas hay que le queden por saborear a Steisy en lo que a sexo se refiere. A sus 29 años, la carrera de la ex tronista de MYHYV en ese ámbito es de doctorado, y no hay práctica que se le resista, ni con hombre ni con mujeres. Ya confesó en su día algunas prácticas que la habían dejado "loca" (y mira que ella es difícil de sorprender), pero ahora ha aprovechado su canal de MTMad para poner TODA la carne en el asador, y ha confesado lo más oscuro que ha vivido practicando sexo con otras personas...

A su lado, su novio Pablo, con el que se trasladó al conocido como 'hotel del sexo' (el mismo en el que Chabelita compartió arrumacos con Omar Montes tiempo atrás), y allí, tras unas horas de intimidad, enchufaron la cámara... y Steisy confesó: "Un chico me pidió que le meara. Estuve intentándolo media hora, pero cuando lo conseguí, el tío gemía. Meé lo más grande. A mí ya ves...", decía con cachondeo, y seguía con sus batallitas. "El sitio más raro en el que lo he hecho ha sido en una cabina de rayos UVA, de pie. 10 minutos. Y también lo hice en una rotonda: abrimos las puertas, pusimos unas toallas... y allí dale que te pego. [...] También lo hice en el hospital, con un novio mío que estaba ingresado".

"Tú y yo lo hemos hecho en la calle", confesaba Pablo. "A ti, que te gustan los sitios abiertos... Me llevaste detrás de una urbanización, donde mean los perros", reveló, y Pablo echó más leña al fuego: "Nos gusta el jueguecito de hacer cochinadas delante de la gente sin que se den cuenta, como en el mercadillo de ropa que hiciste". Y Steisy continuó: "Ah, sí... se sacaba el pito a escondidas, el guarro...", dijo antes de que Pablo recordara una cosa que le dio mucho morbo a ella, por ser más sumisa: "Lo hicimos cuando tú estabas recién operada, que casi no te podías ni mover con los drenajes...".

Vamos, que lo ha vivido todo y, lo que no, lo ha visto, porque parece que no se ha dejado ni un sólo vídeo porno sin ver: de hombres dominados como si fueran perros, sexo entre obesos, zoofilia, sexo entre personas con enanismo... y, lo sobrante que le queda en el sexo, le ha pasado a alguien cercano: "A un amigo le pasó que, estando con una chica, a ella le gustaba que la ahogaran. Ella le pedía más fuerte, más fuerte, más fuerte... y la tía de repente se cayó redonda. Él se quedó blanco, porque imagínate la situación con los dos bebidos y drogados. Y después de una pila de guantazos, la tía ¡se despertó riendo! y pidiéndole que se lo hiciera más fuerte. Él le dijo que ni de coña, claro".

Está claro que cada uno tiene sus límites, pero Steisy y su churri... ¡más bien pocos! Eso sí: cuidadito con lo que se hace. ¡Con cabeza! Que luego vienen los sustos...