'El Dioni' y 'liarla' son cosas que siempre maridan muy bien en la misma frase, y es que si pensábamos que la cena en casa del ex convicto iba a ser tranquila durante la emisión de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', estábamos muy equivocados. MUCHO. Y mirad que hemos visto cosas, pero la aparición estelar de la Policía en casa de uno de los anfitriones, nunca. Lo que pasa es que El Dioni siempre ha sido muy de fanfarronear (el robo de aquel famoso furgón blindado aún le da bola, y eso que ocurrió en 1989), y no iba a ser menos en el programa teniendo a Bibiana Fernández, Víctor Sandoval y Carmen Borrego en su casa.

El famoso ladrón, para hacerse con la atención de todos, ya que la cena no era muy apetecible, quiso pavonearse con las esposas de su detención, que aún conserva como recuerdo... con tan mala suerte que, a la hora de quitárselas, le entraron los sudores fríos: no era capaz de abrirlas. Se había equivocado de llaves ¡y temía pasarse el resto de su vida con ellas puestas!

¿La solución? Primero, Dioni avisó a un conocido policía (ironías de la vida) para que fuera a su casa e intentara quitárselas, pero al no poder, hubo que pasar al plan B: un cerrajero. Entre historia e historia para no dormir, finalmente llegó un joven dispuesto a liberarle, pero teniendo en cuenta la seguridad de las esposas, la única opción era ¡cortarlas con una radial! Si antes sudaba el Dioni ahora más, pero con la pericia del cerrajero, al final pudo ser liberado. "Quédate a picar algo", le ofreció Víctor Sandoval, aunque el chico se negó. "Cómo vería la comida el cerrajero que no ha querido ni probar", apuntó después el colaborador. ¡Qué malo!