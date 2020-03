Aunque a veces todos nos digamos que ser famoso tiene que estar muy bien, viendo la experiencia de algunas de nuestras celebrities, tenemos claro que a más de uno le saldría muy caro. La depresión o la ansiedad son bastante comunes entre ellos, y estamos ya acostumbrados a verles tomándose un tiempo para 're-centrarse' en la vida. ¿La última? Susana Megan, que después de un mes "de baja", ha querido volver... y lo ha hecho en uno de los momentos más complicados: en plena cuarentena y en una tremenda crisis por el coronavirus.

Mediaset

Aún así, su situación en estas últimas semanas ha cambiado muchísimo: tras darle muchas vueltas a las cosas estando en casa de sus padres, ha cambiado prácticamente de vida: "en este tiempo que he estado lejos de vosotros me he cortado el pelo; Manu puso una pared de ladrillos en el comedor; me he apuntado a la autoescuela; me he apuntado al gimnasio…", ha relatado. Sin embargo, lo malo es que se ha quedado prácticamente aislada allí... aunque piensa volver a su casa: "No os preocupéis, no lo voy a hacer de cualquier manera. Se va a hacer como se tiene que hacer, con medidas de precaución. No salgo ni a la calle, sólo a sacar al perro, e incluso tenemos una terraza, así que juega ahí libremente. Pero sí, tendré que volver, porque lo tengo todo allí, y a Manu también, que está solo y me da mucha pena. Le echo de menos".

Mediaset

Sin embargo, en estos momentos en los que todos echamos de menos abrazar a amigos y familiares, ella se ha acordado de algo que ya no tiene entre sus manos... ni entre sus piernas: "Tengo ganas de volver, porque estoy sin Manu, sin Satisfyer y sin nada". ¡Ay, pillina! Si es que el confinamiento es muy malo...

A pesar de todo, nos alegramos de verla de vuelta junto a sus seguidores, y ya ha prometido bastante más novedades en capítulos futuros de MTMad...