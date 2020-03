Son ya muchos días de cuarentena encerrados en casa dedicados a mil y una labores para matar el tiempo y sobrellevar este encierro lo mejor posible sin volvernos locos. Muchos días en los que los cantantes se han volcado desde sus redes sociales con conciertos en directo y todo tipo de iniciativas para hacer más ameno el confinamiento. Pero hasta ahora, a ninguno se le había ocurrido componer una canción inspirada en esta situación hasta que llegó Abraham Mateo . Sí, Abraham Mateo, ese adolescente con gorra que nos hizo bailar al ritmo de 'Señorita' y que ahora ni reconocerías porque se ha reconvertido en una atractiva versión de Maluma con la que triunfa en el mercado latino. Pues él, Abraham Mateo es quien se ha convertido en viral en un solo día con su nuevo tema, 'Cuarentena'.

Instagram Abraham Mateo

El artista gaditano, que ya tiene 21 añitos, ha compuesto 'Cuarentena' un tema de lo más pegadizo inspirado en la situación actual de encierro con el que ha arrasado en redes sociales escalando a los primeros puestos de Trending Topic y que promete convertirse en el himno de esta cuarentena. Abraham Mateo publicaba un tweet con los primeros acordes de la canción “dedicada a todas estas personas que luchan día tras día para que todo esto acabe pronto” y un trozo del videoclip con imágenes de los balcones.

Familia! Tanto me lo habéis pedido que aquí la tenéis. Dedicada a todas estas personas que luchan día tras día para que todo esto acabe pronto... Espero que os guste! Os mando toda mi energía a través de esta canción. 👉🏼 https://t.co/C9ALvMg1Nw pic.twitter.com/R2mceV0vQg — Abraham Mateo (@AbrahamMateo) March 29, 2020

Tras hacerla pública y colgarla en YouTube, Abraham Mateo ha recibido una oleada de buenas críticas y mucho agradecimiento por ponerle banda sonora a la cuarentena y vaya banda sonora, pegadiza, con ritmo y con un mensaje de esperanza. Hasta Pitingo se ha rendido a sus pies. “No es grande!!!! es INMENSO!!!! Como Artista es genial y como persona es mejor todavía!!!! Para mi es de mis Artistas preferidos y me encanta decirlo ES GENIAL”, escribía Pitingo.

Instagram Abraham Mateo

La clave del éxito del nuevo tema de Abraham Mateo es que todo el mundo se siente identificado con él. 'Cuarentena' refleja la situación actual provocada por el coronavirus que obliga a la gente a estar encerrada y no poder ver acercarse a sus seres queridos. “Te estoy echando de menos / Me está costando no verte / Lo hago pa' protegerte / Tenemos que ser fuertes / Esta cuarentena / Se me está haciendo una condena”, reza la letra.

Pero aunque Abraham Mateo estrenaba 'Cuarentena' el lunes 30 de marzo, el tema ya llevaba unos días compuesto. El 21 de marzo, el cantante de Cádiz subía a su instagram un vídeo suyo en el que se escuchaba la canción de fondo. A raíz de ahí fueron muchos los que le animaron a publicar la canción y eso es lo que finalmente ha hecho cosechando un exitazo totalmente impredecible. ¿La escucharemos ahora en todos los balcones?