El coronavirus, lejos de darles ansiedad, parece que les ha traído un poco de mal humor a la ex y a la hija de Tom Cruise: ¿se puede saber a qué vienen esos caretos? Katie Holmes y Suri salieron a pasear a sus mascotas por Nueva York, una ciudad que, cuando se escriben estas líneas, aún no estaba obligada al confinamiento (aunque sí se ha recomendado fervientemente). Madre e hija apenas se dirigieron la palabra, aunque no hace falta que os lo contemos: lo podéis ver vosotr@s mismos en estas imágenes, en las que su humor de perros les ha hecho mantener la distancia social, pero pasaron de llevar mascarilla:

Gtres

La actriz confesó hace tan sólo unos días cómo se sintió tras su ruptura con Tom: “Cuando tienes tanta atención popular, a menudo no quieres ni salir de casa. Puedes sentirte consumida por lo que la gente diga, pero de repente decides hacer las cosas en tus propios términos”, comentó en una reciente entrevista, en la que también habló de su hija, deseando que su hija se convirtiera en una "mujer fuerte e independiente".

Eso debió de decirlo, claro, antes de este mosqueo entre madre e hija: al final, Suri tiene ya 13 años y está en una edad bastante rebelde. Tanto, que, por no discutir, cada una se quedó con un perro y se sentaron a varios metros de distancia. Eso sí, la cara de mosqueo de Katie cuando retomaron la marcha no se la quita nadie...

Gtres

Gtres