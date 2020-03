¡Ay, qué alegría más grande se ha llevado Ana María Aldón! La mujer de Ortega Cano ha pescado por primera vez durante su aventura en 'Supervivientes 2020' y lo ha celebrado como si hubiera ganado el reality. Pero... no lo ha hecho sola, ha contado con una ayuda divina muy especial, tal y como ella misma ha contado.

La mujer de José María Ortega Cano salía a pescar acompañada de su inseparable Antonio Pavón y su espera y paciencia dio sus frutos. Al ver que el pez se había enganchado al anzuelo llamó a gritos a Pavón. "Ay, ay, que no se me parta, por favor, ahhh, Antonio, por favor, ayúdame", exclamaba la concursante.

La mujer de Ortega Cano estaba tan emocionada que hasta se puso a cantarle al pescado: "Bonito y guapo y bonito, te quiero...".

Capturas TV

Luego, Ana María explicó que había tenido una ayuda especial. Y no, no ha hecho trampa, se trata de una 'mano divina': "El pez no paraba de merodear y dije este tiene que ser mío, dije Dios mío, Dios mío, que sea mío. Miro para el cielo y digo Rocío, ayúdame, y en cuestión de dos minutos ya tenía el pez enganchado en el anzuelo. Tiré para arriba y no me lo podía creer. ¡Había pescado por primera vez!". La mismísima Rocío Jurado le había ayudado.

Capturas TV

Ana María llevó su trofeo a isla Desvalida y presumió a lo grande delante de sus compañeros.

Capturas TV

Siempre acordándose de su familia, Ana María dedicó su primer pescado a su niño "José María y a toda su familia". Se nota que los concursantes pasan hambre... mientras degustaba su pesca no paraba de decir que era "el más rico que he probado, la carne dura, compacta, parece corvina".