Las colaboradoras no se aguantan.

Ya es toda una tradición sus discusiones los jueves en el plató.

La verdad es que cada jueves la tensión en la gala de 'Supervivientes 2020' es cada vez mayor. Y es que parece que la guerra entre Sofía Suescun y Gloria Camilano no va a acabar nunca. Las colaboradoras de televisión está claro que no se aguantan y no dudan en demostrarlo cada vez que se ven las caras. Eso sí, los enfrentamiento siempre van un pasito más allá si cabe. Esta vez, la ganadora de 'GH 16' no ha dudado en atacar a la hija de Rocío Jurado donde más le duele. No obstante, Gloria Camila tampoco se ha quedado callada. Y, como era de esperar, ha estallado la guerra entre las dos.

Telecinco

Después de que Sofía acusará de nuevo a Gloria de saltarse el aislamiento, la hija de Rocío Jurado no se quedó callada. "La única que se salta las normas eres tú faltándole el respeto a la Policía de Marbella", afirmó la tía de Flores. "Yo no me he saltado el confinamiento, yo no sé si te has puesto al día pero la peluquería a domicilio a día de hoy se puede", añadió la estudiante de moda.

Telecinco

"No se puede a no ser que tengas una minusvalía. Creo que pelo no tienes pero minusvalía", le contestó Suescun. "Yo no tendré pelo pero tú no tienes neuronas", respondió la hija de Ortega Cano. Sin embargo, lo fuerte vendría más tarde. "Yo estoy orgullosa de mi hermano, no como otras, que lo coja quién lo tenga que coger", aseguró la hija de Maite Galdeano. "La que te espera a ti cuando tu novio tenga el juicio de Marbella", fue la respuesta que dio la reportera de 'Volverte a ver' ante este comentario tan bajo.