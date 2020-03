Hugo e Ivana cumplen un mes de amor.

A pesar de eso, la pareja no va a poder disfrutar de una noche a solas.



Sin duda, la historia de Ivana Icardi y Hugo Sierra está llena de incógnitas para todos. No obstante, la pareja, que está ajena a todos los comentarios que está generando su relación, está en su mejor momento. Y es que el uruguayo y la argentina ya han celebrado su primer de mes de amor en los Cayos Cochinos. Una celebración que afianza su compromiso. No obstante, durante la gala se han llevado un mazado bastante grande. La audiencia ha decidido que los tortolitos no pasen una noche de pasión solos en Cayo Paloma. Una decisión que no les ha sentado nada bien.

Telecinco

A pesar de que Ivana está muy preocupada por lo que su familia está pensando de su relación con Hugo en el concurso, la ex concursante de 'Grande Fratello está más convencida que nunca de lo que siente por el ex de Adara Molinero. "Me cuida mucho y no me puedo quejar. No sé cómo se estará viendo fuera, pero yo aquí soy muy feliz con él y voy a aprovechar cada momento al máximo", aseguró la argentina.

Telecinco

No obstante, tras una semana cargada de detalles por parte de los dos para celebrar su primer mes de relación, la pareja se ha llevado un duro golpe. Y es que la audiencia a través de una votación no les ha dejado disfrutar de una noche a solas. "No entiendo esta decisión. Parece que a la gente no le gusta las parejas reales", confesó Hugo Sierra a Jorge Javier Vázquez tras conocer el veredicto del público.