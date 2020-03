En 2006 lanzaron ‘Buenos días Javi y Mar’ y, casi catorce años después, siguen despertándonos cada mañana desde Cadena 100. Mar Amate y Javi Nieves son grandes amigos y ése es uno de los trucos de su éxito: su complicidad se transmite en antena y esa confianza les ha servido para apoyarse en los malos momentos para mantener el tipo ante la audiencia a la que animan cada mañana.



Como a todo el país, el coronavirus les ha parado: habían agotado las entradas en el WiZink Center de Madrid para ‘La Noche de Cadena 100’, que se iba a celebrar el día 28 y en la que querían mostrar un vídeo del viaje que hicieron con Manos Unidas a Mukuru (Kenia)

Estaréis desilusionados con la cancelación de la gran noche de Cadena 100.

Mar: Pues sí, porque es una lástima, pero son medidas que había que tomar por causas mayores. Si este año no se puede celebrar, porque es complicado organizar las agendas de tantos artistas, el año que viene lo celebraremos por partida doble.

De todas formas, seguís animando las mañanas, algo en lo que lleváis juntos más de trece años, ¿no os han dado nunca ganas de separaros?

Mar: Nos separamos cada día cuando termina el programa, porque tenemos unas vidas interesantes. Nos entendemos muy bien trabajando.

¿Cuál es la clave del éxito de audiencia del programa?

Javi: Ser constantes e intentar sorprender cada día. Después de tanto tiempo, corres el peligro de caer en la rutina. Por eso hay que intentar superarnos y no mirar alrededor. Y, fundamentalmente, no aburrirnos.

Mar: Después de 13 años yo me sorprendo a mí misma, además hay cosas de la vida de Javi que sé al dedillo, pero hay muchas cosas que desconozco, tanto para bien como para mal. Y eso hace que cada programa sea un mundo diferente. Eso da mucha vida a un programa de radio diario.

Momentos duros

Y lo de hacer reír cada día...

Javi: Nosotros no hacemos reír, nos hacen reír los oyentes. El programa para nosotros ha sido incluso una terapia, porque hemos pasado momentos duros personales, y llegabas al programa y te olvidabas de todo.

Mar: Indudablemente, hay días e incluso meses que no te apetece hacer reír, porque la vida tiene sus subidas y sus bajadas. Pero, al final, la radio tiene algo que te llena de endorfinas. También es verdad que nos pagan por eso y es nuestra responsabilidad.

En todos estos años, ¿qué artista os ha sorprendido en el estudio?

Javi: Quizás Ed Sheeran, porque es un tipo fantástico que demuestra la sencillez a pesar de ser uno de los artistas que más venden en el mundo.

¿A quién no invitaríais nunca al programa?

Mar: Todo el mundo tiene una entrevista, otra cosa es que te guste más o menos. Siempre hay un lado interesante.

Algunos cantantes se quejan de que no tienen el apoyo de las emisoras como antaño.

Mar: Hay apoyo, pero los productos son distintos y las distribuciones son diferentes. Ahora hay más plataformas, antes sólo estaban la radio y la televisión.

Madrugáis mucho, ¿cómo conciliáis vuestro horario con la vida personal?

Javi: En mi caso lo llevo muy bien, porque me permite terminar muy pronto y hacer otra serie de cosas. Te diré que hace unos días me he matriculado en la carrera de Ciencias Políticas. Así, mientras mis hijos están estudiando, yo puedo estudiar una carrera.

Mar: Yo he sido búho toda mi vida, pero la vida me ha querido hacer alondra. Mi mundo tiene horarios convencionales.

¿Y cómo te lo montas?

Mar: A mí siempre me ha gustado la calle y me cuesta acostarme a las nueve de la noche. Me estoy empezando a acostumbrar después de trece años.

Javi, tú tienes cuatro hijos. Tu horario te ha permitido estar más con ellos.

Javi: Sí, el mayor está estudiando Arquitectura y el pequeño tiene ya doce años. Ahora, muchas veces me levanto y el mayor todavía no ha llegado a casa a dormir.

“El programa para nosotros ha sido una terapia”

Mar, ¿te ha perjudicado el trabajo para encontrar pareja?

Mar: No es un problema muy gordo. He tenido parejas largas y serias. Ahora no tengo. Si se quiere se consigue, Javi es un buen ejemplo. Pero indudablemente hay que sacrificar muchas cosas.

¿Qué has llegado a sacrificar?

Mar: Yo he sacrificado sueño por estar con mi pareja. Y la otra persona sacrifica que tú no quieras salir en determinados momentos.

¿Nunca os ha tentado dar el salto a la televisión?

Javi: Son dos mundos distintos. Yo estuve colaborando con María Teresa Campos en ‘Qué tiempo tan feliz’ y me exigía renunciar a mucho de mi vida personal los fines de semana. Yo estoy muy a gusto en la radio.

Mar: Yo creo que no todo el mundo sabe hacer bien todo. Y cuando tienes claro lo que sabes hacer y lo que te gusta, experimentar puede ser un error. La televisión igual me exigiría cosas que no quiero, como la privacidad.

¿Os enfadáis mucho?

Mar: Sí, sobre todo por el aire acondicionado o porque un día tienes mal humor. Si no nos enfadáramos, seríamos alienígenas. Yo hay días que no me soporto.

¿Os han tentado otras emisoras?

Javi: Todas las cadenas. Lo hemos rechazado porque estamos bien donde estamos. Lo han hecho con tanto cariño que se agradece.

