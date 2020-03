Malú se abre en canal para revelar cómo se siente en la recta final de su embarazo.

La cantante está deseando ver la carita de su bebé, que será su primer hijo con Albert Rivera.

Malú está a punto de dar a luz, apenas le quedan unas semanas, y, dadas las circunstancias en las que se encuentra España, la cantante ha querido compartir con sus seguidores de IG cómo está viviendo la cuarentena junto a su pareja, Albert Rivera: “El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial. Todo me ha sentado bien. Menos mal, porque en el confinamiento se come mucho… Estoy cada día más gorda, pero encantada”, comentaba.

Y continuaba en tono de humor: “En vez de confinados, estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar. ¡Tengo las hormonas…! Me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino…”.

Agencias

Malú también ha confesado a sus seguidores que no sale de casa para nada: “Tengo que cuidarme de no contagiarme. Parece ser que no daña al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien.”

Agencias

Año y medio junto a Albert Rivera



La cantante y el ex político de Ciudadanos empezaron a salir a principios de 2019 y en febrero saltó la noticia. Ahora esperan la llegada de su primer hijo en común. Él ya tiene una niña, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.