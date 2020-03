Parece que Gianmarco Onestini, a pesar de todo lo que tiene, no es una persona que pueda considerarse feliz. El italiano tiene salud, dinero, fama, una novia que le adora... y, sin embargo, la inestabilidad en su ánimo es de lo más acusada. Ya le vimos pasarlo muy mal en 'GH VIP' cuando dijo que no estaba a gusto con su cuerpo a pesar de verle sin camiseta día sí y día también (y que Dios nos perdone los pensamientos impuros... pero el muchacho está para hacerle un favor), o pasarlo mal hace tan sólo unos días, cuando recibió duras críticas por si estaba o no estaba gordo y de retocar hasta el extremo sus fotos de Instagram para salir perfecto...

Pues bien, parece que todo eso, unido al encierro por la cuarentena, está haciendo mella en el italiano, que además de estar en un país que no es el suyo, se encuentra muy lejos de su familia, a la que no hace más que enviar mensajes a través de las redes sociales diciéndoles que les echa de menos y que lo primero que hará cuando todo termine será ir a verles, porque además se está perdiendo grandes momentos como éste:

Y claro, tanto sube y baja en su estado anímico... que ha terminado preocupando a sus seguidores con esta publicación en sus 'Stories':

Gianmarco Onestini Instagram

Con este contundente mensaje parece que Gianmarco se despedirá de las redes por un tiempo indeterminado. Eso sí, Adara, sin embargo, ya le ha defendido en las redes como la buena novia que es. Esperamos que se recupere pronto y vuelva a alegrarnos la vista con su cuerpazo y los corazones con su sonrisa y su sentido del humor italiano...