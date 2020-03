Es posible que si eres insultantemente joven, no recuerdes que la diva del pop, Mariah Carey, era una auténtica monada cuando comenzó a despuntar en el mundo de la música. Pero los que vamos cumpliendo una edad (no mucha, no te vayas a pensar que somos unos yayos), tenemos en nuestras retinas a una jovencísima Mariah conquistando el mundo entero con su impresionante voz y una belleza fresca y natural.

Aquella jovencita cumple 50 años y hemos querido dedicarle un video para que veas por ti mismo cómo ha evolucionado su estilo. En sus primeros años, cuando se convirtió en una estrella con temas como 'Vision of love' o 'Emotions' a principios de los 90, Mariah tenía una seña de identidad inconfundible que era su melena castaña plagada de rizos y sus estilismos eran desenfadados, nada que ver con los sofisticados y apretados modelitos a los que ha ido cogiendo el gusto con el paso de los años y el aumento de kilos.

No es que critiquemos que haya engordado, ojo, pero no entendemos que aquella chica de aspecto tan natural y estilo tan fresco haya derivado en la actual mujer que no asume su edad y su talla.

Igualmente, seguimos siendo muy fans de su música, su portentosa voz y los buenos momentos que nos da para hacer nuestra revista gracias a sus looks, sus actuaciones y su siempre recurrente 'All I want in Christmas is you' que nunca falta en nuestras fiestas navideñas.

¡Play y repasa cómo ha evolucionado la diva del pop!