Parecía muy bonito para ser verdad, pero parece que esta vez, o por lo menos de momento, el sueño se ha hecho pedazos para Adara y Gianmarco Onestini, y es que el italiano ¡ha roto con su chica! Así lo ha contado el italiano a través de su cuenta de Instagram, en la que, con sólo 4 Stories, ha confirmado que deja su relación de poco más de 3 meses con la modelo: "Quiero decir que yo... me voy, porque han salido mensajes de Adara flirteando con otros chicos, y en particular con uno con el que se estaba organizando para quedar", contaba claramente roto.

"Vosotros lo sabéis: yo he luchado muchísimo para estar con ella. Lo he dejado todo y he estado completamente solo, dejando a toda mi familia y amigos para estar con ella. Descubrir estas cosas me duele mucho, porque no me lo merezco después de todo lo que he hecho. Las faltas de respeto en una relación son muy graves".

"Ahora necesito mi tiempo. Sé que en mi familia están graves, me necesitan, por lo tanto vuelvo a casa", ha finalizado el comunicado, y no es para menos: en Italia la situación por la crisis del coronavirus se ha expandido hasta límites insospechados, y en especial en la zona de Milán, donde él vivía hasta que se vino a España. Ahora, esperamos que con todas las precauciones, Gianmarco vuelve al lado de su familia, "donde de verdad me quieren", ha escrito.