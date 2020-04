Laura Matamoros, el horror de la semana: ¿qué le pasa en las piernas?

Ser famoso e influencer no significa que uno siempre sea perfecto. Todos tenemos defectos, por mucho que en las redes o en la tele las celebrities traten de salir sin ellos. De hecho, nos encanta ver sus defectos, y para eso existe esta sección en QMD!: ¡para recordarnos que todos somos humanos! ¿La última en 'pasar por caja'? Pues Laura Matamoros, que no sabemos muy bien a qué se estaba dedicando en la siguiente foto, pero está claro que a posar para Instagram, no. En serio, ¿qué le pasa en las piernas? ¡Que camine normal, que nos está dando cosica!

La infanta Cristina

No esperábamos que en plena calle nos ofrecieran un espectáculo ‘erótico-pasional’, pero lo de Cristina e Iñaki en sus breves encuentros durante la libertad condicional de él resultan de todo menos amorosos... ¡Vaya caretos!

Justin Bieber

Confiesa: el móvil también te ha dado a ti, como a Justin Bieber, algún susto que otro. Sobre todo cuando te has dado cuenta de que le has mandado un whatsapp a la persona equivocada...

Madonna

Amor, lo que se dice amor, no hay en esta doble página: si los de arriba (vamos, los ‘ya no’ duques de Palma) parecen pelín ‘siesos’, cualquiera diría que Madonna ya se ha arrepentido de su nuevo yogurín, el bailarín Ahlamalik Williams.

Mar Saura

Lo de ser expresiva está muy bien, pero cuidado con el momento sorpresa y no imitéis a Mar Saura: cuenta la leyenda que, cuando los ojos saltan, a veces no vuelven...