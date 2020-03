Adara y Gianmarco han puesto fin a una relación que no había hecho más que empezar.

Gianmarco ha desvelado que Adara se está escribiendo con otros chicos, con uno en particular, y eso habría desencadenado la ruptura.

"Quiero decir que yo... me voy, porque han salido mensajes de Adara flirteando con otros chicos, y en particular con uno con el que se estaba organizando para quedar", con estas sorprendentes palabras ha anunciado Gianmarco su inminente ruptura con Adara Molinero, con quien se había prometido amor eterno... Muchos dudaban de su relación, pero eran muchos los seguidores de la pareja que ponían la mano en el fuego por ellos. Pero por si las palabras del italiano no han sido suficientes para cabrear a Adara, ahora se suma otro ex metiendo mierda...¡Pol Badía!

"Gracias a todxs los que creísteis en mí desde el primer día aunque fuerais poquísimos. Me han tachado de todo y he tenido que soportar todo tipo de comentarios durante estos tres años pero mucha gente que no creía en mí ya si lo hace. El tiempo es sabio Y ME HA DADO LA RAZÓN", ha escrito el ex de Adara en sus redes sociales. Unas palabras que no han sentado nada bien a los 'fans' de la ganadora de 'GH VIP': "En que teníamos que creerte Pol? Jajaja aprovechado!!! Buscas fama a través de ella", le comentan.

Pero no se ha quedado a gusto con eso y ha ido a más. Para demostrar todo su apoyo a Gianmarco, ha compartido una imagen de ambos en la que le asegura que estará "siempre contigo".

El que tampoco se ha callado ha sido Joao: "Fui el tonto útil. Es increíble, acabo de abrir los ojos... Estoy impactado", declaraba, "aún en la distancia se siente el dolor de un amigo. Siempre estaré junto al amigo que sufre. Hoy se ve quien es cada quien".