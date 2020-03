Gianmarco ha sido el encargado de hacer oficial su ruptura con Adara y sus explicaciones están dando mucho de qué hablar.

con Adara y sus explicaciones están dando mucho de qué hablar. Pol Badía, el ex novio de Adara Molinero se ha pronunciado sobre la ruptura y ha apoyado fielmente al italiano.

Es oficial. Gianmarco Onestini y Adara Molinero han roto su relación para sorpresa de todos, o quizá no tanto... Muchos dudaron de su amor desde el principio (al igual que les está pasando a Hugo Sierra e Ivana Icardi), pero ellos quisieron demostrar que lo suyo iba en serio y pelearon con fuerza. Hasta ahora. Su relación ha acabado y al parecer, según el italiano, el motivo no es otro que las supuestas conversaciones que Adara está manteniendo con otros hombres, y con uno en especial con quien hasta estaría planeando organizar una quedada. Pero, ¿qué opina Adara de todo esto? Pues ella misma se ha pronunciado en sus redes sociales y sin mentar a nadie, ha lanzado un mensaje escueto y conciso: “Pensar es difícil, por eso es que la mayoría de la gente prefiere juzgar”.

Estás a tiempo de corregir lo que has dicho porque te va a caer una demanda y tendrás que demostrar tus palabras @violetamngr03 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 27, 2020

Pero ha seguido hablando y hay una persona que no sale muy bien parada de su cabreo... ¡Violeta Mangriñán! A la ganadora de 'GH VIP' no le sienta nada bien que se metan en su vida y así ha reaccionado: "Estás a tiempo de corregir lo que has dicho porque te va a caer una demanda y tendrás que demostrar tus palabras". Unas declaraciones a las que Violeta no ha tardado en contestar: " Ein? Que te has tomado? Cara con una ceja alzada".

Y añade: "Nunca he hablado con Gianmarco en mi vida, ni sé de que me estáis hablando, lo único que sé de esta parejita “felíz” es que hicieron stories en su instagram supuestamente imitándome, parece ser que se aburrían bastante, obviamente no respondí, ni sé nada de ellos ni me interesan". La que se va a liar...