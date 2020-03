Rodri, ex de Bea Retamal, podría ser el causante de la ruptura de Adara y Gianmarco

La ruptura entre Adara y Gianmarco está dando mucho de qué hablar y suscitando todo tipo de rumores.

En 'Viva la vida' han dado varios nombres que podrían haber sido los causantes de la ruptura.

"Han salido mensajes de Adara flirteando con otros chicos, y en particular con uno con el que se estaba organizando para quedar", contaba claramente roto Gianmarco en el anuncio de su ruptura con Adara, de quien se enamoró perdidamente en 'GH VIP' y con quien parecía estar empezando una relación sólida. Pero de eso nada... Su relación ha terminado de la peor manera: En guerra. Y ahora es el turno de los rumores. Si esa relación ha terminado por el tonteo con terceras personas... ¿Quiénes son esas personas? Según los primeros rumores se trataba de Julián Requena, ex participante de 'La isla de las tentaciones', pero parece que no.

El tercero en discordia parece ser Rodri Fuertes, ex de Bea Retamal. Ojo que se lía... Suso ha contactado con Rodrigo en directo en 'Viva la vida' para que aclarara todo esto y confiesa que era consciente de que su nombre había salido a la luz. Ha confirmado su ruptura con Claudia, su nueva novia, y asegura que con Adara solo mantiene una amistad y que no entiende que se esté hablando de todo esto: “Ni ha habido nada, hemos hablado normal y nos hemos gastado bromas”, asegura. La colaboradora Marta López ha querido aclarar que la charla que han tenido ha sido malinterpretada por Gianmarco.



Claudia, la que es supuestamente ex novia de Rodrigo, se ha puesto en contacto con Suso para decir que no tenía ni idea de todo esto y que estaba dolida, ni siquiera de que su relación había terminado. Muy fuerte.