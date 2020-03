Toñi Moreno desvela cómo lleva el confinamiento sola con su bebé

Toñi Moreno se convirtió en mamá primeriza hace dos meses.

La presentadora está aprovechando para disfrutar de su pequeña Lola, aunque echa de menos su trabajo.

Toñi Moreno ha contactado en directo con ‘Viva la vida’ para contar a sus compañeros cómo está llevando estos días de confinamiento, sobre todo con su pequeña Lola, que nacía hace solo dos meses. La presentadora confesaba no estar muy acostumbrada a estar en casa: "Intento ocupar mi tiempo, crear una rutina y disfrutar de la niña, porque yo soy muy de calle y uf...", pero está sacando la parte positiva de todo esto: "Me incorporé al trabajo muy pronto después de dar a luz, así que ahora disfruto más de ella, estoy 24 horas con ella y no me da la vida".

Aunque asegura "me cuesta mucho esto de estar en casa" pero tiene claro que "estoy haciendo lo que hay que hacer. A mí en otras ocasiones como lo del Ébola o la crisis de Haití con el terremoto me pillaron trabajando. Ahora que soy madre y os veo a todos haciendo periodismo me da envidia. Por una parte tengo esa sensación de no estar donde tengo que estar como profesional y la otra de estar haciendo lo correcto como madre".

Confiesa que teme el mundo que podamos dejar a su hija después de esta crisis, pero asegura que no vamos a ser los mismos después de esto y tiene confianza en que seremos mejores personas. Sobre su pequeña, asegura que "es buenísima, no tiene nada que ver conmigo".

Y, ¿cómo pasa el tiempo además de cuidar y disfrutar de su pequeña? "Estoy haciendo más deporte que nunca online y aprendiendo a tocar la guitarra", declaraba.