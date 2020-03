La joven ha decidido cerrar su cuenta de Twitter tras las críticas recibidas

Adara está totalmente rota después de que el italiano decidiese poner tierra de por medio

Rodri ha desmentido que estuviese flirteando con Adara

La historia de amor entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini llegaba a su fin de una manera totalmente inesperada. Era el italiano el que anunciaba a través de las redes sociales que su 'Adari' se estaba mandando mensajes con un chico y que incluso había llegado a quedar con él. Por eso, el joven tomó la decisión de poner tierra de por medio y marcharse a su Italia natal. Igual que el italiano ha utilizado sus redes sociales para dar su versión de los hechos, la ganadora de 'GH VIP 7' hacía lo suyo a través de sus propias redes sociales. La joven se mostraba totalmente indignada porque Gianmarco se grabó las 'stories' en la que le acusaba de infiel en su propia casa. "Su última Stories es en mi CASA, por lo menos que se grabe ahora".

Un mensaje por el que la joven comenzó a recibir muchas críticas y terminó estallando: "Esto es una vergüenza, quien no quiera ver lo que está pasando es que está CIEGO". Minutos más tarde, y dejando claro que ya no aguantaba más anunciaba que se iba de Twitter: "A la m***da, me quito Twitter porque al final esto puede con mi salud. Lo siento muchísimo por las personas que me queréis. Nos vemos en Instagram".

Tras esto, la joven ha decidido guardar silencio y ha sido en 'Viva la vida' donde se ha pronunciado. Adara se ha mostrado destrozada "Estoy desesperada, ya no aguanto más este machaque cuando no me lo merezco", confiesa.

Adara se rompe mientras habla con el programa y no duda en mostrar sus sentimientos: "Estoy quedando de infiel, me está machacando (dice al referirse a los ataques que recibe en redes sociales) Me están diciendo de todo y es muy injusto". Durante la conversación con la redactora del programa, Adara llega a comentar (justo en el momento en el que se rompe a llorar), que no quería que su hijo le viera en ese estado.