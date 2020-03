José Antonio Avilés insulta a Elena Rodríguez.

La madre de Adara no aguanta más el comportamiento del periodista.

La relación de José Antonio Avilés y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, siempre ha estado marcada por los altibajos. No obstante, las discusiones nunca habían llegado tan lejos. Y es que, después de que el periodista de 'Viva la vida' acusará de teatrera y de demagoga a Elena, la deportista no dudó en saltar y enfrentarse duramente al comunicador. Avilés llegó incluso a comparar su físico con el de una famosa ex colaboradora de 'Sálvame'. Eso sí, parece que estas palabras quedaron en un simple encontronazo y los concursantes de 'Supervivientes 2020' finalmente hicieron las paces.

Telecinco

"Eres una teatrera y te encanta ir de diva. Eres una manipuladora y lo estoy comprobando ahora mismo. Esta semana estoy muy decepcionado contigo", dijo José Antonio a Elena. "Tú has estado poniendo a parir al novio de tu hija, y eras tú la que le decía a Adara lo que tenía que hacer", añadió. "¡Se acabó!", terminó diciendo el comunicador.

Telecinco

No obstante, no todo quedó tan solo en eso. Y es que Avilés no paró de meterse en todo momento con el físico de la madre de la ganadora de 'GH VIP 7'. "Basta ya de que si tengo el culo aquí, que si parezco una monja...", aseguró Elena. Además, el periodista hasta se atrevió a comparar a Rodríguez con una famosa ex colaboradora de 'Sálvame'. Algo que molestó enormemente a la deportista. "¡Basta ya de decir que tengo el culo de Karmele Marchante!". Sin embargo, tras eso, las aguas se calmaron y los habitantes de la isla retomaron su relación.