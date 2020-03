Fani sufre un ataque de ansiedad en la playa.

Finalmente, todo quedó en un simple susto.

Las condiciones de 'Supervivientes 2020' están siendo sin duda las más extremas de la historia del reality. Y es que el clima y el hambre están mermando la salud de los concursantes del programa de televisión. La última en sufrir estas duras condiciones ha sido Fani. La protagonista de 'La isla de las tentaciones' tuvo que ser atendida de urgencia por el médico tras sufrir un ataque en la playa. No obstante, a pesar de este pequeño revés, tuvo el apoyo de todos sus compañeros, que no la dejaron sola en ningún momento.

Telecinco

"Voy a intentar pescar para dedicárselo a su hijo por su cumpleaños", dijo la novia de Christofer antes de sufrir el bajón. No obstante, tras volver del agua, la concursante se empezaba a notar cansada y mareada. "Estoy como ida, no me sueltes porque me caigo. Te juro que me caigo al suelo como me soltéis. No tengo fuerzas. Es como si me diera todo vueltas ahora mismo", aseguró Estefanía.

Telecinco

Jorge fue uno de los que más pendientes estuvo de Fani. "No deja de ser una persona, no deja de ser una compañera. Ahora mismo todo los problemas o conflictos que hayamos tenido se quedan atrás", comentó el superviviente. No obstante, todos se tranquilizaron con la llegada del médico. "Te están jugando una mala pasada los nervios", afirmó el médico, respecto al ataque que le estaba dando.