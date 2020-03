Puede que seas de esas personas que creen que todos los famosos se lo operan todo... y probablemente estés en lo cierto. Sin embargo, aún quedan celebrities naturales que prefieren abrazar sus defectos y hasta defenderlos. ¿Por qué no? Pero tan respetable es eso como querer mejorarse físicamente, y Estela Grande, entre otras muchas famosas, es una de ellas, que para eso la ciencia y la medicina estética han mejorado tanto. De hecho, Estela es de las celebs que más cabeza tiene con esto de los retoques, porque ahora ha confesad algunos que se ha hecho... y si no nos los cuenta ¡ni nos enteramos por lo natural de los resultados!

Algunos de ellos ya los conocíamos, como su aumento de pecho, que llegó a su vida con drama incluido: "Yo empecé trabajando como modelo de lencería y baño, y sí, todo me quedaba muy guay pero a veces se me caían muchas campañas porque no tenía nada de pecho. Así que ahí, ya no sólo por el trabajo, sino por mí, empecé a querer, por sentirme mejor, un poquito de pecho", comenta en su último vídeo de MTMad, y añade: "Lo bueno es que el médico me dijo que no me iba a poner un pecho enorme, sino que a mí lo que me hacía falta era un poquito, y le dije que perfecto. Dudé entre dos tamaños, pero me quedé con el pequeño, 225 gramos en cada uno... y me dolió muchísimo", admite.

"A lo mejor es que yo soy muy dramática, que también, pero me dolió mucho. La sensación era como que me aplastaban todo el rato. Yo me las puse por detrás del músculo, que queda más natural y en un futuro, si tienes hijos, puedes dar de mamar, pero la recuperación es peor".

¿Y qué más se ha hecho? "Cuando salí de ‘Gran Hermano’ me quité las ojeras con ácido hialurónico, que lo que hace es rellenar la zona interior de la cuenca del ojo y hace un efecto visual como que tienes menos, aunque sigan ahí. Yo siempre he tenido mucha ojera y me ha venido genial". Un retoque con el que dice haber aceptado, igual que con el de los labios: "En los labios también me puse ácido hialurónico, pero es que de la primera vez hace 4 años. Me puse abajo tan poco que a los 6 meses volví a ponerme un poco más, y a la siguiente, un año después, me puse un poco arriba y abajo. Y la última vez que me pinché fue después de mi boda (verano de 2018)", dice, y da un consejo: mejor empezar poco a poco para conseguir naturalidad, porque tampoco hay prisa.

"Y el tercer y último retoque que quería hacerme pero no me atrevía porque te puede cambiar por completo la expresión de la cara, es la nariz. No me he hecho nada en el tabique, sino que me he retocado la punta para meterla un poco hacia adentro, y realmente se nota de perfil, que la tengo más chata que antes. Y ha sido tan poca cosa que si no os lo cuento, ni se nota".